Город и район в Дагестане на время останутся без света

Хасавюрт и Хасавюртовский район будут лишены электроснабжения. Ограничения на время будут введены 30 января.

Хасавюртовский район и город Хасавюрт на время ограничат подачу электричества, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Дагэнерго".

Временное отключение света связано с плановыми работами на станциях, которые будут направлены на повышение надежности и качества электроснабжения.

Отмечается, что ограничения будут проводиться 30 января. В Хасавюрте энергоснабжение не будет поступать с 8:00 до 17:00, а в Хасавюртовском районе – с 10:00 до 16:00.