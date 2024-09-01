Предварительные итоги муниципальных выборов подвели в Азербайджане

ЦИК Азербайджана огласил предварительные результаты муниципальных выборов, которые проходили в республике сегодня. Нарушений во время выборов зафиксировано не было. Итоговая явка составила почти 32%.

Центризбирком Азербайджана объявил предварительные результаты муниципальных выборов, состоявшихся в среду. Их озвучил председатель комиссии Мазахир Панахов.

Он уточнил, что на момент его заявления были обработаны 1 580 532 бюллетеня, сформированы 413 муниципалитетов, получены отчеты с 4872 участков.

Как заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, выборы прошли без нарушений. По ее словам, наблюдатели присутствовали на участках по всей стране, в том числе в Учебно-воспитательном центре армии и 16 пенитенциарных учреждениях. Везде были обеспечены условия, чтобы граждане могли реализовать свое избирательное право.

Сабина Алиева подчеркнула, что никаких нарушений закона либо вмешательства госорганов, в том числе представителей исполнительной власти и полицейских, не было, жалоб либо обращений омбудсмену не поступало.

Итоговая явка на выборах, по словам руководителя Информационного центра Секретариата ЦИК Фарида Оруджева, составила 31,45%. В общей сложности в голосовании приняли участие 1 874 810 избирателей.