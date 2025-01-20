Грузия рекордно нарастила закупки крупного рогатого скота из России

В 2024 году Грузия увеличила импорт крупного рогатого скота. Россия стала лидером в грузинском импорте по данному показателю по итогам прошедшего года.

Грузия в 2024 году активно закупала у России крупный рогатый скот и свиней, показатели достигли рекордных объемов.

Как пишет РИА Новости после изучения данных грузинской статистической службы, по итогам прошедшего года Грузия нарастила импорт живого крупного рогатого скота из России примерно на 20% - до $12,8 млн.

Страна также увеличила закупки свиней. В прошлом году данные показатели возросли почти на 20% - почти до $33 млн.

Отмечается, что показатели по крупному рогатому скоту стали максимальными с 2014 года, по закупке свиней – с 2001 года. При этом не уточняется, какой именно рогатый скот Грузия приобретала у России в 2024 году.

При этом Грузия в 2024 году не закупала у России живых овец, в то время как в 2023 году импорт животных составил свыше $1,3 млн. В то же время, Россия увеличила продажи лошадей – до $49 тыс. Других животных Грузия приобрела на $22 тыс.

Отмечается, что Россия в грузинском импорте рогатого скота стала лидером. На втором месте расположилась Эстония, а на третьем – Латвия. По поставкам свиней Россия тоже находится на вершине.

Стоит добавить, что суммарный импорт Грузией животных из России в 2024 году составил примерно $46 млн – на 14% больше показателей 2023 года.