В России востребованы фрукты из Грузии

Россия охотно закупает в Грузии продукцию садоводства – наравне с персиками и виноградом в стране очень востребованы грузинские яблоки, из 9,1 тысяч тонн которых страна закупила 99%.

Одними из самых востребованных фруктов в России за последний год стали грузинские яблоки, которые наравне с персиками, виноградом и мандаринами стали одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции, сообщает сайт министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

"Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября"

- Минсельхоз Грузии

В целом Грузия с 1 августа минувшего 2024 года по 26 января нынешнего 2025 года экспортировала 9,1 тыс т яблок, а это в шесть раз больше, чем годом ранее – при этом 99,1% экспорта, или 9 026 т, пришлись на Россию, передает Sputnik Грузия.

Столь интенсивный экспорт уже принес грузинским садоводам доход от экспорта яблок в $5,8 млн, скупали фрукты и другие страны, но в значительно меньшем количестве – так, Казахстан закупил 60 т, Турция - 21 т и Армения - 2 т.