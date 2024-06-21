Вестник Кавказа

В России востребованы фрукты из Грузии

В России востребованы фрукты из Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия охотно закупает в Грузии продукцию садоводства – наравне с персиками и виноградом в стране очень востребованы грузинские яблоки, из 9,1 тысяч тонн которых страна закупила 99%.

Одними из самых востребованных фруктов в России за последний год стали грузинские яблоки, которые наравне с персиками, виноградом и мандаринами стали одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции, сообщает сайт министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

"Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября"

- Минсельхоз Грузии

В целом Грузия с 1 августа минувшего 2024 года по 26 января нынешнего 2025 года экспортировала 9,1 тыс т яблок, а это в шесть раз больше, чем годом ранее – при этом 99,1% экспорта, или 9 026 т, пришлись на Россию, передает Sputnik Грузия.

Столь интенсивный экспорт уже принес грузинским садоводам доход от экспорта яблок в $5,8 млн, скупали фрукты и другие страны, но в значительно меньшем количестве – так, Казахстан закупил 60 т, Турция - 21 т и Армения - 2 т.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
850 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия удвоила свой торговый оборот

Абхазия удвоила свой торговый оборот

Торговых павильонов в Кисловодске стало больше на 40%

Торговых павильонов в Кисловодске стало больше на 40%

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном

Россия вводит электронную очередь грузовиков на границе с Азербайджаном

Грузия нарастила внешнюю торговлю в 2024 году

Грузия нарастила внешнюю торговлю в 2024 году

Армения обеспечит россиян своим текстилем

Армения обеспечит россиян своим текстилем

В Геленджике открылась новогодняя ярмарка

В Геленджике открылась новогодняя ярмарка

В Армении свои магазины открывает российский ритейлер Modi

В Армении свои магазины открывает российский ритейлер Modi

В Ставрополе откроются две ярмарки выходного дня

В Ставрополе откроются две ярмарки выходного дня

На границе Северной Осетии и Грузии построят склады для хранения товаров

На границе Северной Осетии и Грузии построят склады для хранения товаров

Грузинская &quot;Дейли&quot; скупает сеть супермаркетов страны

Грузинская "Дейли" скупает сеть супермаркетов страны

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы