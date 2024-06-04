Россия уйдет от импорта яблок к 2030 году

Отечественные яблоки смогут занять 100% внутреннего рынка России к 2030 году. В этом году в стране ожидается неурожай яблок после майских заморозков.

Россия сможет обеспечить собственные потребности в яблоках через пять-шесть лет, такое поручение дал президент РФ, рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут.

"У нас есть дополнительное поручение президента в отношении того, чтобы обеспечить внутреннее потребление по яблокам к 2030 году полностью своим производством. Поэтому здесь как раз с коллегами из Ставропольского края будем обсуждать такие возможности интенсификации объемов производства"

– Лут

Министр выразила уверенность, что поставленную задачу удастся выполнить в срок.

В 2024 году яблок в стране будет мало, сильные заморозки в мае пришлись на пору цветения, больше всего пострадали сады в средней полосе России.