Путин гарантировал россиянам доступные яблоки

Заморозки погубили часть урожая яблок в РФ в этом году. Данная тема обсуждалась на встрече президента страны с главой Минсельхоза РФ.

Глава российского государства поручил Минсельхозу РФ держать руку на пульсе цен на яблоки. Тема возможного роста цен на продукцию приобрела актуальность в связи потенциальной гибелью урожая из-за резкого похолодания в мае.

«В связи с заморозками этими мы без яблок-то не останемся?»

– Владимир Путин в беседе с главой Минсельхоза Оксаной Лут.

Далее российский лидер выразил надежду, что чиновниками будут приняты оперативные меры по недопущению скачков цен на продукцию. Планируется, что недостаток яблок будет скомпенсирован импортом.