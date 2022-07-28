Вестник Кавказа

Путин гарантировал россиянам доступные яблоки

Путин гарантировал россиянам доступные яблоки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заморозки погубили часть урожая яблок в РФ в этом году. Данная тема обсуждалась на встрече президента страны с главой Минсельхоза РФ.

Глава российского государства поручил Минсельхозу РФ держать руку на пульсе цен на яблоки. Тема возможного роста цен на продукцию приобрела актуальность в связи потенциальной гибелью урожая из-за резкого похолодания в мае.  

«В связи с заморозками этими мы без яблок-то не останемся?»

– Владимир Путин в беседе с главой Минсельхоза Оксаной Лут.

Далее российский лидер выразил надежду, что чиновниками будут приняты оперативные меры по недопущению скачков цен на продукцию. Планируется, что недостаток яблок будет скомпенсирован импортом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1055 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В России будет введен режим ЧС из-за ущерба от заморозков в мае

В России будет введен режим ЧС из-за ущерба от заморозков в мае

Российское вино станет обязательным в меню ресторанов

Российское вино станет обязательным в меню ресторанов

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Госдума утвердила кандидатуры глав министерств

Госдума утвердила кандидатуры глав министерств

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы