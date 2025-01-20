В Абхазии начался сезон гриппа и ОРВИ

Санэпидслужба Абхазии зафиксировала в республике заметный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями – пик всплеска простудных заболеваний в регионе ожидается через неделю.

В Абхазии начался сезон простудных заболеваний – медики республики уже отметили значительный рост числа заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщила сегодня и.о. главного санитарного врача республики Алла Беляева.

"Это происходит ежегодно не только у нас, но и по всем странам мира, в осенне-зимний период намечается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Он был, есть и будет и в следующие годы, исключить его невозможно"

- Алла Беляева

Тем не менее, в этом году рост заболеваемости наступил позже, чем обычно – после новогодних праздников, врачи полагают, что причиной роста стала высокая контагиозность детей и взрослых, после праздников вернувшихся в свои коллективы, передает Sputnik Абхазия.

Ситуацию могли бы исправить прививки, однако дело с ними обстоит неважно – в столице от гриппа привились всего около 500 человек, в Гудауте обстоит чуть лучше, чем в Сухуме, а вот по остальным районам все намного хуже - прививочной активности в них не было, хотя антигриппозная вакцина была во всех поликлиниках и для детей, и для взрослых, посетовала главный санврач.

Пик заболеваемости в регионе ожидается через неделю – сейчас ситуацию мониторят все городские и районные санэпидемстанции, они работают с районными управлениями образования, которые принимают решение о закрытии на карантин той или иной школы или детсада. Врачи надеются, что в скором времени сезонный грипп все же пойдет на спад.

Сейчас в республике циркулирует два вируса гриппа – А и Б, от которых достаточно надежно защищает прививка, однако сейчас ее делать уже поздно, добавила Беляева.