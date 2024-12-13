Снегопад и метель накрыли Астану

В столице Казахстана начался мощный снегопад, который с каждым часом усиливается – в ближайшие дни он достигнет пика, что вынудило коммунальщиков выгнать на уборку улиц города всю имеющуюся снегоочистительную технику.

Снегопад и метель начались в Астане, вскоре они накроют и соседние регионы, а температура воздуха вновь начнет понижаться, сообщает акимат столицы.

Уже сегодня к вечеру температура воздуха в столице опустится до 15-17 градусов мороза, ветер усилится, а также начнется низовая метель, завтра в мегаполисе похолодает еще больше, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас ну уборку улиц от снега коммунальные службы мегаполиса вывели всю снегоуборочную технику, которая работает в круглосуточном режиме.

"Прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др. В приоритете также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров"

- акимат Астаны

Городские власти призвали владельцев автомобилей на время воздержаться от поездок по городу и не выезжать в дальние поездки, а жителей и гостей столицы - быть осторожными на дорогах.