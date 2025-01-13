Пассажирка рейса Ташкент - Нью-Йорк родила в воздухе

Ребенок появится на свет на борту самолета, направлявшегося из Узбекистана в США. Роды принимали пассажиры. Затем самолет приземлился в Исландии, где женщина и новорожденный получили помощь медиков.

На борту самолета международного рейса Ташкент - Нью-Йорк родился ребенок, информирует Uzbekistan Airways.

Случай произошел на авиарейсе HY101. У женщины во время полета начались роды, среди пассажиров оказались врачи, акушер и хирург, они приняли роды, на свет появился мальчик.

В связи с происшествием воздушное судно совершило экстренную посадку в Кефлавике в Исландии. Местные медики госпитализировали мать и ребенка.