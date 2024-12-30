Рейс из Нью-Йорка в Ташкент сел в Казани из-за дебошира

Дебошир помешал выполнению рейса "Узбекистанских авиалиний" между Нью-Йорком и Ташкентом. Борт был вынужден приземлиться в Казани.

Лайнер "Узбекистанских авиалиний", который совершал многочасовой перелет из Нью-Йорка в Ташкент, незапланированно сел в Казани. Причиной стал агрессивный пассажир на борту.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 26-летний мужчина решил скоротать время, употрябляя алкогольные напитки. В какой-то момент он перестал контролировать себя и начал проявлять признаки неадекватного поведения, что вызвало справедливое возмущение окружающих.

Однако замечания на буйного пассажира должного эффекта не оказали. Когда стало очевидно, что действия мужчины угрожают безопасности полета, бортпроводники связали нарушителя спокойствия, а затем передали его сотрудникам полиции, когда самолет совершил посадку в Казани.

Отмечается, что борт продолжил путь в Узбекистан и добрался до столицы республики.