Вестник Кавказа

Мандарины приносят Абхазии 1 млрд рублей при экспорте в Россию

Мандарины приносят Абхазии 1 млрд рублей при экспорте в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия ежегодно зарабатывает на экспорте мандаринов в Россию более 1 млрд рублей. В 2024 году поставки были выше прошлогодних.

Абхазия входит в топ-10 поставщиков мандаринов в РФ, экспорт приносит республике около 1 млрд рублей в год.

В 2021 году республика направила в Россию 26 тыс т мандаринов, в 2022 году - 37 тыс т, в 2023 году - 23,8 тыс т. В 2024 году поставки на российский рынок возросли до 36 тыс т. При этом в 2021 году экспорт цитрусовых принес республике 913 млн рублей, в 2022 году - 1,11 млрд рублей, в 2023 году - 1,36 млрд рублей. Данные за прошлый год пока не обнародованы.

Отметим, что Россия - основной потребитель мандаринов в мире, а для Абхазии - единственный рынок сбыта.

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