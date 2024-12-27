Вестник Кавказа

Абхазия послала России свыше 36 тыс т мандаринов

Мандарины
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через российскую таможню прошло более 36 тыс т абхазских мандаринов после старта сезона. Это на 12,2 тыс т больше, чем в прошлом году.

Россия приняла свыше 36 тыс т мандаринов из Абхазии с начала сезона, рассказали в Государственном таможенном комитете республики.

По данным ведомства, в 2023 году Абхазия отправила в РФ 23,8 тыс т цитрусовых за аналогичный период. Это на 12,2 тыс т плодов меньше, чем показывают текущие показатели.

Напомним, что в Сухуме возвели самую высокую в мире мандариновую елку в честь праздника «Мандарин», прошедшего в абхазской столице 3-8 января. На создание новогоднего оранжевого символа ушло более 1,5 т мандаринов.

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