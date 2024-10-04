Вестник Кавказа

Армия Узбекистана усилится турецкими военными дронами

Армия Узбекистана усилится турецкими военными дронами
© Фото: компания TUSAS
Узбекистан в ближайшее время закупит у Турции военные беспилотные летательные аппараты ANKA SIHA, которые в скором времени встанут на вооружение армии страны.

Узбекистан закупит у Турции военные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ANKA SIHA. Поставки должны начаться в ближайшие дни, пишут турецкие СМИ.

БПЛА ANKA самолетного типа производятся турецкой компанией TUSAS, они снабжены дизельным двигателем, который обеспечивает им до 30 часов полета, и способны нести боевую нагрузку до 350 кг.

Помимо Турции, они используются в шести странах –Алжире, Казахстане, Тунисе, Малайзии, Индонезии и Чаде.

Экспортная стоимость БПЛА составляет примерно $25 млн, она включает в себя комплекты боеприпасов, пункты управления дронами и обучение военных операторов для их эффективного использования.

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