Вестник Кавказа

Дополнительный корпус краевой инфекционной больницы возведут на Ставрополье

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краевая инфекционная больница на Ставрополье в скором времени может получить новый корпус. Для того, чтобы реализовать данный проект, местные власти обратились за помощью к Совфеду.

В Ставропольском крае планируется осуществить строительство нового корпуса краевой инфекционной больницы. Об этом в ходе заседания Совета Федерации рассказал 29 января председатель региональной Думы.

"Действующий лечебный корпус уже более 70 лет (работает – прим. ред.), здания технически устарели, в пиковый сезон больница переполнена. Поэтому принято решение о строительстве нового корпуса"

– Николай Великдань

Он уточнил, что уже завершилась подготовка проектно-сметной документации и была проведена госэкспертиза.

Великдань также подчеркнул, что в вопросе реализации проекта республика надеется на поддержку Совфеда.

"Конечно, реализация необходима с помощью дополнительных финансовых проработок. Я хочу попросить Совет Федерации об оказании федеральной поддержки"

– председатель Думы

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