Дополнительный корпус краевой инфекционной больницы возведут на Ставрополье

В Ставропольском крае планируется осуществить строительство нового корпуса краевой инфекционной больницы. Об этом в ходе заседания Совета Федерации рассказал 29 января председатель региональной Думы.
"Действующий лечебный корпус уже более 70 лет (работает – прим. ред.), здания технически устарели, в пиковый сезон больница переполнена. Поэтому принято решение о строительстве нового корпуса"
– Николай Великдань
Он уточнил, что уже завершилась подготовка проектно-сметной документации и была проведена госэкспертиза.
Великдань также подчеркнул, что в вопросе реализации проекта республика надеется на поддержку Совфеда.
"Конечно, реализация необходима с помощью дополнительных финансовых проработок. Я хочу попросить Совет Федерации об оказании федеральной поддержки"
– председатель Думы