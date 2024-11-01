Казахстан заменит свой спутник связи на орбите

Власти Казахстана приняли решение заменить свой спутник KazSat-3, обеспечивающий связь в стране, но практически выработавший ресурс, на новый, потратив на это более $167 миллионов из средств РЦКС и бюджета страны.

Казахстан заменит свой спутник связи KazSat-3 на новый, поскольку он почти выработал свой ресурс, сообщил на запрос сенаторов премьер-министр страны Олжас Бектенов.

"На данном этапе ведутся предпроектные работы по созданию и вводу в эксплуатацию космической системы связи для замещения спутника KazSat-3. Были рассмотрены технико-коммерческие предложения различных европейских и азиатских компаний-производителей космической техники. На основе их анализа разработано инвестиционное предложение, которое в настоящее время проходит экономическую экспертизу"

- Олжас Бектенов

Новый спутник связи обойдется стране в 87,2 млрд тенге ($167 млн), большая часть из которых, 46,9 млрд тенге ($90 млн) составят средства АО "Республиканский центр космической связи" (РЦКС), а 40,3 млрд тенге ($77,4 млн) будут взяты из республиканского бюджета, передает Sputnik Казахстан.

Генеральный подрядчик-производитель будет выбран по итогам конкурса с учетом наилучших технических решений и экономической целесообразности, заверил сенаторов премьер-министр Казахстана.

Напомним, национальный спутник связи и вещания KazSat-3 был запущен в 2014 году, его замена на спутник, получивший название KazSat-3R, состоится в 2029 году, когда закончится срок его эксплуатации.