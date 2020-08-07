Астероиды-убийцы: насколько опасны они для Земли?

Центр по изучению околоземных объектов американского космического агентства повысил вероятность столкновения астероида YR 2024 c Землей до 2,3% в 2032 году. Пока этот астероид самый опасный, хотя могут быть открыты и другие космические объекты, представляющие угрозу для Земли. Что такое астероиды, насколько они опасны и правда ли из-за них погибли динозавры?

Что такое астероид?

Астероиды - это небольшие твёрдые объекты, которые вращаются вокруг Солнца, как планеты. Иногда астероиды называют малыми планетами, хотя они и гораздо меньше, чем самая маленькая планета в нашей Солнечной системе - Меркурий. Большинство астероидов в космосе находятся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Откуда в космосе астероиды?

Астероиды - это то, что осталось при формировании Солнечной системы, которая появилась более 4,5 млрд лет назад. Тогда произошел взрыв огромного облака газа и пыли, которые оказавшись в центре, сформировали Солнце. Часть пыли собралась в планеты, а часть осталась в виде астероидов.

© Фото: DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine/Creative Commons Attribution 4.0

Какой самый опасный астероид?

Все астероиды разные по размерам, формам и составу. Диаметр некоторых астероидов - сотни километров, а некоторые размером с небольшой камень. Для Земли опасными считаются астероиды, диаметр которых превышает 35 метров. По данным НАСА, на сегодняшний день известно о 32 астероидах, которые могут представлять угрозу для нашей планеты. Все они летят к Земле, однако вероятность столкновения не превышает 9,5%, что относительно немного в глобальных масштабах.

Когда на Землю упадет астероид?

Ближайшая вероятная дата столкновения астероида с Землей - следующий, 2026 год. Два астероида, 2013 TP4 (110 метров) и 2023 BZ (116 метров), могут упасть на нашу планету с вероятностью в 3,5-3,8%.

© Фото: NASA/JPL/общественное достояние

Что такое астероиды-убийцы?

В СМИ часто появляются материалы об астероидах-убийцах, которые угрожают Земле чудовищными разрушениями. В научной среде термина ”астероид-убийца” нет, и, на самом деле, пока что ни один из астероидов, к счастью, не обрушивался на нашу планету за всю историю космических наблюдений, в отличие от метеоритов.

Когда на Землю упадет метеорит?

Метеориты падают на Землю постоянно. При этом размер большинства из них минимальный, и они фактически не представляют угрозу для людей. Метеорит - это отколовшийся от астероида кусок, который достигает поверхности нашей планеты, не сгорая в атмосфере. Самый известный метеорит, поразивший Землю, это Тунгусский метеорит, взрыв которого произошел над территорией Восточной Сибири в 1908 году. Вес самого большого, упавшего на Землю метеорита, 60 тонн. Этот метеорит, который был назван Гоба, попал в Намибию из космоса около 80 тысяч лет назад.

© Фото: N. Bartmann (ESA/Webb), ESO/M. Kornmesser and S. Brunier, N. Risinger/Creative Commons Attribution 4.0

Что будет, если астероид упадет на Землю?

Если однажды какой-нибудь астероид всё-таки упадёт, то последствия его контакта с Землей могут быть катастрофическими. Удар астероида может привести к:

взрывам

сейсмическим колебаниям

цунами

лесным пожарам

разрушению сооружений

загрязнению водоемов.

Разрушительность воздействия будет зависеть от размера астероида.

© Фото: Thomas Thiemeyer, Stuttgart, Germany, https://www.thiemeyer.de/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Астероид убил динозавров?

В 1980 году нобелевский лауреат, физик Луис Альварес и его сын Уолтер предположили, что динозавры погибли в результате падения астероида 66 миллионов лет назад. Сперва их теория не воспринималась всерьез, но сегодня она считается основной, объясняющей массовое вымирание в мезозой. Подтверждением теории служит кратер Чикшулуб на полуострове Юкатан в Мексике диаметром в 150 км. По мнению ученых, астероид, который убил динозавров и еще 70% всех видов, обитавших в то время на Земле, был диаметром в 10-15 километров.