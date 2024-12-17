Вестник Кавказа

Социальное такси для лиц с ОВЗ появилось в Пятигорске

социальное такси в Пятигорске
© Фото: Telegram-канал главы Пятигорска
Власти Пятигорска для удобства маломобильных граждан запустили новое такси - социальное. Оно, в частности, будет доставлять их в больницу и поликлинику.

В Пятигорске запустили новый вид транспорта – "Социальное такси". Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

"Организовываем в нашем городе муниципальную службу "Социальное такси" – транспорт для бесплатной или льготной перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья"

– Дмитрий Ворошилов

Он подчеркнул, что новое такси займется доставкой маломобильных граждан к социально значимым учреждениям. В частности, оно будет осуществлять перевозку людей в поликлиники и больницы.

"Социальное такси предназначено, в первую очередь, для перевозки людей к социально значимым, медицинским учреждениям, органам законодательной и исполнительной власти"

– глава города

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