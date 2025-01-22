Вестник Кавказа

Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального значения – опрос

Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального значения – опрос
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники статистической службы прозондировали политические предпочтения армянского общества. Выяснилось, что поддержать партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" готовы сейчас всего чуть более 11% опрошенных.

Популярность партии премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" опустилась до самого низкого уровня за 7 лет. Согласно опросу Gallup International Association, рейтинг партии составляет 11,3%.

Интересно, что другие политические силы в Армении пользуются еще меньшей популярностью. Так, партию "ДОК" видеоблогера Вардана Гукасяна готовы поддержать только 6,8%. Примерно столько же (6,5%) отдали бы предпочтение альянсу "Армения" лидера армянского национализма и экс-президента Роберта Кочаряна. Политические притязания другого бывшего главы страны Сержа Саргсяна и его блока "Честь имею" готовы поддержать 2,3% опрошенных. 

В рамках опроса респондентам надо было определиться с выбором партии, если бы электоральный процесс состоялся в ближайшее воскресенье.  

Сообщается, что почти треть из 1100 участников опроса отказались бы участвовать в выборах.

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