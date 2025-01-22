Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального значения – опрос

Популярность партии премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" опустилась до самого низкого уровня за 7 лет. Согласно опросу Gallup International Association, рейтинг партии составляет 11,3%.
Интересно, что другие политические силы в Армении пользуются еще меньшей популярностью. Так, партию "ДОК" видеоблогера Вардана Гукасяна готовы поддержать только 6,8%. Примерно столько же (6,5%) отдали бы предпочтение альянсу "Армения" лидера армянского национализма и экс-президента Роберта Кочаряна. Политические притязания другого бывшего главы страны Сержа Саргсяна и его блока "Честь имею" готовы поддержать 2,3% опрошенных.
В рамках опроса респондентам надо было определиться с выбором партии, если бы электоральный процесс состоялся в ближайшее воскресенье.
Сообщается, что почти треть из 1100 участников опроса отказались бы участвовать в выборах.