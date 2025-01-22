Более половины жителей Армении поддержали курс на вступление в ЕС – опрос

На фоне заявлений властей в Ереване о курсе на евроинтеграцию в Армении провели опрос, который дал представление о популярности инициативы властей в обществе.

Как показал опрос GALLUP International Association, порядка 55% жителей Армении одобряют взятый властями страны курс на евроинтеграцию.

Категорически одобряют инициативу властей 23% респондентов, еще более 30% относятся к европейскому будущему скорее положительно.

Негативно идею евроинтеграции Армении восприняли чуть более 30% опрошенных, еще около 14% воздержались от ответа.

Также опрос затронул сроки ожидаемой евроинтеграции. В европейское будущее в течение 10 лет верят чуть больше 50% участников опроса, еще около 40% – сомневаются во вступлении страны в ЕС в ближайшие 10 лет.

Почему Армения хочет в ЕС?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что идея интеграции в ЕС зреет в армянском обществе не первый год.

"Эта идея очень давняя. Она, по сути, родилась еще при распаде Советского Союза. В конце 1980-х годов в Армении стал культивироваться миф, что армяне ближе к европейской культуре, чем народы России, Азербайджана и других республик Советского Союза, разве что кроме Прибалтики. Это традиционная идеологема армян: они часть европейской цивилизации, а Советский Союз их обижает и не пускает в Европу. Она была чрезвычайно популярна у армянской интеллигенции, продвигавшей ее в обществе", - сообщил он.

"Потребность в военной помощи от России в 1990-е годы на время приглушила эту идею, хотя неформально армяне всегда считали себя Европой. Правда, что у них общего с европейской культурой, сказать трудно, но это не мешало им так считать и говорить. А сейчас, поскольку правительство Армении сочло, что Россия ему больше не нужна как союзник, появилось понимание в обществе, что они могут спокойно возвращаться к этой своей старой идее", - отметил Алексей Фененко.

Эксперт подчеркнул, что иррациональное в данном случае побеждает рациональное. "Я думаю, что жители Армении хорошо осведомлены о том, что уже попытка сблизиться с ЕС приведет к большим проблемам с Евразийским экономическим союзом. Но иррациональные чувства у них перевешивают – ощущения, что европейцы их поддерживают, что Евросоюз им поможет, несмотря ни на что, преодолеть эти проблемы. Таково свойство агрессивного национализма – он лишает людей способности рационально мыслить даже перед лицом фактов", - заключил политолог.