Вестник Кавказа

Пассажиры избили водителей автобусов в Ереване

Пассажиры избили водителей автобусов в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подорожание проезда в автобусе в Ереване привело к рукоприкладству, рассказали в мэрии. Под ударом оказались двое водителей. Поводом для конфликта послужило требование оплатить проезд.

Драка произошла сегодня в автобусе в Ереване, подробности сообщили в мэрии армянской столицы.

По словам пресс-секретаря Айка Костаняна, в конфликте сначала участвовали трое пассажиров и водитель автобуса, следовавшего по маршруту N97. Последний попросил вошедших оплатить проезд, чем вызвал их недовольство. После словесной стадии участники спора перешли к рукоприкладству.

"Во время спора насилию подвергся также еще один водитель ЗАО "Ереван автобус"

– Костанян

Власти города подали заявление в полицию, они рассчитывают, что виновные понесут наказание.

Напомним, с февраля в Ереване подорожал проезд в общественном транспорте. Его стоимость выросла в 1,5 раза, со 100 до 150 драмов. Оппозиция запустила акцию протеста, в рамках которой оппозиционеры призывают граждан не оплачивать проезд в автобусах.

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