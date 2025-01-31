Пассажиры избили водителей автобусов в Ереване

Подорожание проезда в автобусе в Ереване привело к рукоприкладству, рассказали в мэрии. Под ударом оказались двое водителей. Поводом для конфликта послужило требование оплатить проезд.

Драка произошла сегодня в автобусе в Ереване, подробности сообщили в мэрии армянской столицы.

По словам пресс-секретаря Айка Костаняна, в конфликте сначала участвовали трое пассажиров и водитель автобуса, следовавшего по маршруту N97. Последний попросил вошедших оплатить проезд, чем вызвал их недовольство. После словесной стадии участники спора перешли к рукоприкладству.

"Во время спора насилию подвергся также еще один водитель ЗАО "Ереван автобус"

– Костанян

Власти города подали заявление в полицию, они рассчитывают, что виновные понесут наказание.

Напомним, с февраля в Ереване подорожал проезд в общественном транспорте. Его стоимость выросла в 1,5 раза, со 100 до 150 драмов. Оппозиция запустила акцию протеста, в рамках которой оппозиционеры призывают граждан не оплачивать проезд в автобусах.