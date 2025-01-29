Житель Еревана разбил стекло в автобусе из-за платы за проезд

Повышение стоимости проезда в автобусах, а точнее недовольство этим решением властей, привело к уголовному делу жителя Еревана. Мужчина вступил в конфликт из-за цены билета и в итоге разбил стекло в транспортном средстве.

Уголовное дело открыто в отношении мужчины, который нанес повреждения автобусу в Ереване, рассказали в армянском Следкоме.

Инцидент произошел в пятницу. Мужчина ехал в автобусе №31. По словам пресс-секретаря ереванской мэрии Айка Костаняна, в какой-то момент он вступил в спор из-за повышения платы за проезд. В ходе конфликта пассажир нанес удар по боковому стеклу и разбил его. Буяна пришлось отвезти в полицию.

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела. На данный момент его расследование находится на стадии предварительного следствия, передает Sputnik Армения.

Напомним, ранее проехать в автобусе в Ереване можно было на сто драмов. С февраля стоимость проезда выросла в полтора раза, до 150 драмов. Такой она останется до будущего года.