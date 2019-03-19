Вестник Кавказа

Передачу ЗРК С-300 Армении не подтвердили в Греции

Передачу ЗРК С-300 Армении не подтвердили в Греции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В оборонном ведомстве Греции опровергли сведения о передаче Еревану российских ЗРК. Ранее об этом написали местные СМИ.

Информация о намерении Греции передать зенитно-ракетные комплексы С-300 Армении не соответствует действительности. Такое заявление сделал глава греческого Минобороны, отвечая на запрос лидера партии "Греческое решение", который был сделан еще в середине предыдущего года.

В запросе подчеркивалось, что министерство собирается заменить российские системы на ЗРК, которые произведены в другой стране. СМИ отмечали, что после этого С-300 должны быть переданы республике Южного Кавказа.

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