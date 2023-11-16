Вестник Кавказа

Глава Минтуризма покинет свой пост из-за пожара на курорте в Турции

Мехмет Эрсой
© Фото: сайт Минтуризма Турции
В Турции собирается покинуть свой пост глава Минтуризма. Он просил об отставке на прошлой неделе, однако эта просьба не была удовлетворена.

Министр туризма Турции с большой долей вероятности в феврале покинет свой пост. Об этом сообщают информированные источники.

По их данным, Мехмет Нури Эрсой обратился к президенту страны с просьбой об отставке на заседании кабмина, прошедшем 21 января, в день трагедии на горнолыжном курорте.

Реджеп Тайип Эрдоган эту отставку не принял и сообщил, что перестановки в правительстве произойдут в феврале. Ожидается, что глава Минтуризма будет среди тех, кто покинет свой пост, передает газета Nefes.

Трагедия на курорте Карталкая

В начале прошлой недели на горнолыжном курорте в провинции Болу произошел пожар в одной из местных гостиниц. Жертвами трагедии стали 78 человек. После пожара главу Минтуризма призвали подать в отставку.

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