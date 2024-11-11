Вестник Кавказа

Молодого водителя накажут за езду по парку в Черкесске

Молодого водителя накажут за езду по парку в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юный автолюбитель неудачно начал свою карьеру водителя в Черкесске: не подумав о последствиях, молодой человек прокатился по дорожкам, предназначенным для пешеходов, в самом центре Черкесска.

Дерзкий нарушитель правил дорожного движения задержан в Черкесске, подробности совершенных им деяний рассказали в МВД КЧР.

Внимание полиции привлекло опубликованное в соцсети видео, на котором мужчина на белой "Лада Веста", с которой он предварительно снял номера, проехал прямо по дорожкам сквера, где в любой момент могли находиться пешеходы, не осознавая, что рискует жизнями людей. К счастью, никто не пострадал.

В ГАИ быстро выяснили, кто нарушил сразу несколько правил. Оказалось, что это житель Карачаевского района, молодой человек 18 лет.

На лихача были оформлены протоколы по трем административным делам.

"За грубые нарушения Правил дорожного движения нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуара), ч. 1, ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (тонировка и управление транспортным средством при наличии неисправностей ), ч. 2 ст. 12.2 (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков)"

– МВД

Автомобиль изъят и находится на спецстоянке.

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