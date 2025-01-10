Вестник Кавказа

В горах Северного Кавказа зафиксировано слабое землетрясение

В горах Северного Кавказа зафиксировано слабое землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали слабое землетрясение, эпицентр которого находился на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали в горах Северного Кавказа слабое землетрясение магнитудой 3,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были отмечены в 22:58 накануне в горах на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, их эпицентр находился на глубине 10 км в 27 км к северо-востоку от Черкесска и в 22 км к западу от станицы Суворовской Ставропольского края, передает "Интерфакс".

Толчки были настолько слабыми, что на поверхности практически не ощущались - экстренные службы регионов оставили сейсмособытие без внимания, говорится в сообщении.

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