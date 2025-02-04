Вестник Кавказа

Казбековский район Дагестана содрогнулся из-за подземных толчков

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи зафиксировали подземную активность недалеко от села Буртунай в Казбековском районе Дагестана. Магнитуда толчков составила 3,2.

Сегодня в Казбековском районе Дагестана зафиксировали сейсмическую активно магнитудой 3,2, рассказали в местном отделении МЧС.

Эпицентр землетрясения залег на глубину 8 км и находился в 4 км от населенного пункта Буртунай.

Подземные толчки не привели к пострадавшим и разрушениям в районе. Сообщается, что они даже не ощущались на поверхности, однако спасательные службы все равно держат ситуацию под контролем.

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