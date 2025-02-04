Казбековский район Дагестана содрогнулся из-за подземных толчков

Сейсмологи зафиксировали подземную активность недалеко от села Буртунай в Казбековском районе Дагестана. Магнитуда толчков составила 3,2.
Сегодня в Казбековском районе Дагестана зафиксировали сейсмическую активно магнитудой 3,2, рассказали в местном отделении МЧС.
Эпицентр землетрясения залег на глубину 8 км и находился в 4 км от населенного пункта Буртунай.
Подземные толчки не привели к пострадавшим и разрушениям в районе. Сообщается, что они даже не ощущались на поверхности, однако спасательные службы все равно держат ситуацию под контролем.