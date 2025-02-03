Вестник Кавказа

Восток Азербайджана тряхнуло на 3,1

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Небольшое землетрясение случилось сегодня вечером в восточной части Азербайджана, рассказали сейсмологи. Подземные толчки были зафиксированы в Гаджигабульском районе.

Землетрясение произошло сегодня в одном из районов на востоке Азербайджана, рассказали в Республиканском центре сейсмослужбы при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным ученых, подземные толчки зарегистрированы в Гаджигабульском районе. Их магнитуда составила 3,1.

Время сейсмособытия – 18:31 по бакинскому времени (17:31 мск). Точное место землетрясения располагалось в 20 км к северу от станции Ширван. Глубина залегания очага – 38 км.

В сообщении уточняется, что землетрясение не ощущалось.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей и чиновников своей страны вести подготовку к крупному землетрясению, которое, по прогнозам сейсмологов, с очень большой степенью вероятности скоро произойдет в ней. В первую очередь он обратился к властям Стамбула. Турецкий лидер обратил внимание на необходимость повышать сейсмическую устойчивость зданий и городской среды в целом.

По данным ученых, в Мраморном море, а точнее в районе, расположенном неподалеку от Стамбула, находятся два тектонических разлома. Пока они остаются в покое, но когда они начнут двигаться, случится мощное землетрясение. Предполагается, что оно может убить 4 млн жителей Стамбула, а всего в городе живут 16 млн человек.

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