Угроза схода лавин сохранится до следующей недели в Карачаево-Черкесии

В ближайшие выходные на территории КЧР будет лавиноопасно. В МЧС просят граждан воздержаться от посещения горных районов в непогоду.

В Карачаево-Черкесии продлили действие экстренного предупреждения об опасности образования лавин. Об этом сказано в распространенном 7 февраля заявлении МЧС республики.

Ожидается, что с завтрашнего дня и до конца суток 10 февраля в горах КЧР выше 2 тыс метров будет лавиноопасно.

В МЧС напоминают жителям и гостям региона, что лавины могут спровоцировать различного рода ЧС и ЧП. В частности, возможны повреждения зданий, ЛЭП и других конструкций.

Гражданам рекомендуют временно отказаться от походов в горные районы во время снегопада и непогоды.