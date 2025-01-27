Вестник Кавказа

Восемь природных пожаров ликвидированы за выходные на Ставрополье

Восемь природных пожаров ликвидированы за выходные на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарные Ставрополья за последние 48 часов справились с восемью пожарами природного характера. Еще шесть произошли в сооружениях.

За минувшие выходные в Ставропольском крае было ликвидировано восемь ландшафтных пожаров. Об этом 3 февраля информирует в своем Telegram-калане региональное управление МЧС.

"Потушено восемь пожаров на открытой территории, а также шесть – в зданиях и сооружениях. Всего в крае 1-2 февраля произошло 14 возгораний"

– пресс-служба ведомства

Один из пожаров случился в хуторе Калаборка. Огонь распространился на площади 1 тыс кв метров, но был оперативно потушен.

Кроме того, пожар вспыхнул у подножия горы Бештау в Пятигорске. Его площадь достигала 200 кв метров.

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