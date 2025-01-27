Восемь природных пожаров ликвидированы за выходные на Ставрополье

Пожарные Ставрополья за последние 48 часов справились с восемью пожарами природного характера. Еще шесть произошли в сооружениях.
За минувшие выходные в Ставропольском крае было ликвидировано восемь ландшафтных пожаров. Об этом 3 февраля информирует в своем Telegram-калане региональное управление МЧС.
"Потушено восемь пожаров на открытой территории, а также шесть – в зданиях и сооружениях. Всего в крае 1-2 февраля произошло 14 возгораний"
– пресс-служба ведомства
Один из пожаров случился в хуторе Калаборка. Огонь распространился на площади 1 тыс кв метров, но был оперативно потушен.
Кроме того, пожар вспыхнул у подножия горы Бештау в Пятигорске. Его площадь достигала 200 кв метров.