Вестник Кавказа

Экстренное предупреждение о сходе лавин продлили в Карачаево-Черкесии

Экстренное предупреждение о сходе лавин продлили в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МЧС призвали жителей КЧР быть внимательными в связи с ожидающейся повышенной опасностью образования лавин. От походов в горные районы следует временно воздержаться.

В Карачаево-Черкесии продлено действие экстренного предупреждения о лавиноопасности. Об этом информирует 10 февраля региональное управление МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что опасность схода снежных масс на высоте более 2 тыс метров будет сохраняться с завтрашнего дня и до конца суток 13 февраля.

В МЧС предупреждают граждан и гостей республики о возможного рода ЧС и ЧП. В связи с этим в министерстве советуют повременить с походами в горы.

Напомним, предыдущее предупреждение о лавиноопасности в КЧР действовало с 8 по 10 февраля.

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