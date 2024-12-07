Вестник Кавказа

Глава МИД Грузии приедет завтра в Армению

Мака Бочоришвили
© Фото: сайт МИД Грузии
Уже завтра глава грузинского МИД отправится с визитом в Армению. В ходе поездки она проведет переговоры с местным коллегой.

В среду, 30 января, глава МИД Грузии приедет в Армению. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте армянского МИД.

В ходе поездки Мака Бочоришвили встретится с местным коллегой Араратом Мирзояном. После этого состоится совместная пресс-конференция руководителей внешнеполитических ведомств.

На данный момент не сообщается, какие именно вопросы будут обсуждать Бочоришвили и Мирзоян.

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