Сборная России по футболу может сыграть с Ираном осенью

Россия и Иран планируют сыграть в футбол осенью этого года. Стороны обсуждают возможность проведения товарищеской игры.

Российские футбольные функционеры ведут переговоры с футбольными властями Ирана о проведении товарищеского матча. Игра может пройти осенью, сообщают спортивные СМИ.

Встреча двух сборных может состояться 9 октября на арене "Лужники". Точное место и время пока на стадии согласования.

Отметим, что последняя игра между сборными состоялась почти два года назад – в марте 2023 года. Команды разошлись миром, обменявшись забитыми с пенальти голами.

Напомним, что в конце прошлого года сборная России оформила лучшую в мире победную серию, одержав 6 побед в 6 матчах со счетом 34:0. Правда, большинство соперников значительно уступали россиянам в классе.