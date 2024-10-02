Вестник Кавказа

Сборная России по футболу может сыграть с Ираном осенью

Сборная России по футболу может сыграть с Ираном осенью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Иран планируют сыграть в футбол осенью этого года. Стороны обсуждают возможность проведения товарищеской игры.

Российские футбольные функционеры ведут переговоры с футбольными властями Ирана о проведении товарищеского матча. Игра может пройти осенью, сообщают спортивные СМИ. 

Встреча двух сборных может состояться 9 октября на арене "Лужники". Точное место и время пока на стадии согласования. 

Отметим, что последняя игра между сборными состоялась почти два года назад – в марте 2023 года. Команды разошлись миром, обменявшись забитыми с пенальти голами. 

Напомним, что в конце прошлого года сборная России оформила лучшую в мире победную серию, одержав 6 побед в 6 матчах со счетом 34:0. Правда, большинство соперников значительно уступали россиянам в классе.

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