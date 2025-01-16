Послы в Брюсселе продлили миссию ЕС в Армении на два года – СМИ

Наблюдательная миссия Евросоюза останется в Армении еще на два года – как сообщают армянские СМИ, соответствующее решение утвердили послы стран ЕС на встрече в Брюсселе.

Европейские наблюдатели будут действовать в Армении еще в течение двух лет, сообщают армянские СМИ.

По их данным, продление мандата миссии EUMA было согласовано послами стран Евросоюза на мероприятии, которое состоялось сегодня в Брюсселе. Дипломаты договорились о том, что срок действия миссии продлевается на два года, так что ее полномочия останутся в силе до 19 февраля 2027 года.

Детали мандата изменений не претерпели. Общее число и состав наблюдателей также останутся прежними: в рамках миссии будут действовать 165 иностранных наблюдателей и 44 представителя Армении.

Теперь продление должно получить одобрение министров иностранных дел стран ЕС. Предполагается, что это случится уже в ближайшее время.

Напомним, в Москве негативно относятся к работе евромиссии в Армении. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, EUMA на самом деле преследует задачи, направленные против Баку, Москвы и Тегерана. Дипломат подчеркивала, что EUMA представляет собой геополитический проект, работающий как инструмент для упрочения позиций "коллективного Запада" на Южном Кавказе и дестабилизации ситуации, что, несомненно, негативно отразится на жителях региона.

Кроме того, Захарова обращала внимание на то, что все значимые вопросы в регионе нужно решать без привлечения внешних сил, и напоминала, что миссия была запущена без согласия Азербайджана, хотя именно Баку больше всего заинтересован в стабильности в регионе.