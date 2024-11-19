Валентина Матвиенко наметила приоритеты для Ставрополья

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня обсудили социально-экономические вопросы и приоритеты развития региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня в рамках Дней Ставрополья в верхней палате парламента провела встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщает официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Ставрополье в беседе помимо главы региона представляли председатель Думы края Николай Великдань, а также сенаторы от региона – член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов и член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Ягубов.

Как рассказал на встрече Владимир Владимиров, делегация края поучаствовала в работе шести комитетов СФ, обсудив, проработав и выверив с сенаторами и представителями профильных министерств проект постановления СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития Ставропольского края".

Ставрополье - могучий, мощный регион, один их ведущих субъектов Российской Федерации. За последние годы сделано много хорошего, край активно развивается, однако важно проанализировать, что еще необходимо сделать.

"Есть вопросы, которые в один день, что называется, не решишь. …Наибольшее количество жалоб в крае - по водоснабжению, по теплоснабжению. На это надо обратить внимание. В числе приоритетных задач - продолжить модернизацию жилищно-коммунального хозяйства"

- Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко вместе с представителями Ставропольского края посетили выставку региона в Совфеде РФ, посвященную его достижениям и перспективам развития, отметив, что Дни Ставрополья – это хорошая возможность не только показать его достижения, но и обменяться опытом, а также поделиться существующими проблемами.