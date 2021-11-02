Вестник Кавказа

В Совфеде призвали грузинские власти принять меры против Зурабишвили

В Совфеде призвали грузинские власти принять меры против Зурабишвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва внимательно следит за действиями бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили. В Совфеде резко отреагировали на попытки политика столкнуть новую администрацию в Вашингтоне с Москвой.

В Совфеде РФ призвали власти в Тбилиси отреагировать на действия экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая пытается установить контакты с новой администрацией в Вашингтоне для актуализации антироссийской политики. На деятельность бывшей главы страны обратил внимание сенатор Владимир Джабаров. 

По словам Джабарова, власти в Грузии должны либо закрыть въезд в страну для Зурабишвили, либо начать уголовное преследование оппозиционного политика. 

"В противном случае Зурабишвили продолжит оббивать пороги европейских приемных и жаловаться на (якобы - ред.) оккупацию Грузии Россией"

– Сенатор Джабаров 

По словам Джабарова, Зурабишвили рассматривает Грузию исключительно как место для своей политической карьеры и исполнения  "желания западных спецслужб". 

Отметим, что ранее в западных СМИ появилась информация, что Зурабишвили призвала Дональда Трампа оказать давление на Россию через Грузию. По мнению грузинского  экс-президента, Вашингтон должен принять меры против влияния Москвы в регионе.

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