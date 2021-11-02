В Совфеде призвали грузинские власти принять меры против Зурабишвили

Москва внимательно следит за действиями бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили. В Совфеде резко отреагировали на попытки политика столкнуть новую администрацию в Вашингтоне с Москвой.

В Совфеде РФ призвали власти в Тбилиси отреагировать на действия экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая пытается установить контакты с новой администрацией в Вашингтоне для актуализации антироссийской политики. На деятельность бывшей главы страны обратил внимание сенатор Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, власти в Грузии должны либо закрыть въезд в страну для Зурабишвили, либо начать уголовное преследование оппозиционного политика.

"В противном случае Зурабишвили продолжит оббивать пороги европейских приемных и жаловаться на (якобы - ред.) оккупацию Грузии Россией"

– Сенатор Джабаров

По словам Джабарова, Зурабишвили рассматривает Грузию исключительно как место для своей политической карьеры и исполнения "желания западных спецслужб".

Отметим, что ранее в западных СМИ появилась информация, что Зурабишвили призвала Дональда Трампа оказать давление на Россию через Грузию. По мнению грузинского экс-президента, Вашингтон должен принять меры против влияния Москвы в регионе.