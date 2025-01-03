Счетные палаты России и Азербайджана обсудили сотрудничество

В Москве сегодня состоялось мероприятие, посвященное тридцатилетию Счетной палаты РФ. В нем приняли участие делегации аналогичных ведомств других стран, в том числе Азербайджана, а затем состоялась двусторонняя встреча.

Представители Счетных палат России и Азербайджана провели встречу в Москве, рассказали в пресс-службе азербайджанского ведомства.

Сегодня в российской столице состоялось торжественное мероприятие к 30-летию Счетной палаты РФ. В его рамках прошло заседание коллегии учреждения в широком составе. На нем присутствовали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, представители контрольно-счетных органов российских регионов, а также руководители и делегации высших органов аудита ряда других стран, таких как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь и ОАЭ.

Азербайджанскую делегацию возглавил председатель Счетной палаты АР Вугар Гюльмамедов.

Кроме того, была проведена двусторонняя встреча между представителями Азербайджана и российской Счетной палаты.