Счетные палаты России и Азербайджана обсудили сотрудничество

Представители Счетных палат России и Азербайджана провели встречу в Москве, рассказали в пресс-службе азербайджанского ведомства.
Сегодня в российской столице состоялось торжественное мероприятие к 30-летию Счетной палаты РФ. В его рамках прошло заседание коллегии учреждения в широком составе. На нем присутствовали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, представители контрольно-счетных органов российских регионов, а также руководители и делегации высших органов аудита ряда других стран, таких как Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь и ОАЭ.
Азербайджанскую делегацию возглавил председатель Счетной палаты АР Вугар Гюльмамедов.
Кроме того, была проведена двусторонняя встреча между представителями Азербайджана и российской Счетной палаты.