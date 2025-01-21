На заседании ЕАЭС в Алматы не будут обсуждать выход Армении из организации

Армения взяла курс на Евросоюз, что может означать выход страны из ЕАЭС. Однако на ближайшем заседании организации в Казахстане этот вопрос обсуждаться не будет.

Вопроса выхода Армении из ЕАЭС не будет в повестке ближайшего заседания межправсовета организации, рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

"У нас повестка дня утверждена, согласована на совете Евразийской комиссии, эти вопросы подниматься здесь не будут"

– Алексей Оверчук

Отметим, что заседание межправсовета альянса состоится 30-31 января в Алматы. Участники встречи рассмотрят макроэкономические показатели стран союза, также планируется подписание соглашения о фондовых рынках.