Вестник Кавказа

На заседании ЕАЭС в Алматы не будут обсуждать выход Армении из организации

На заседании ЕАЭС в Алматы не будут обсуждать выход Армении из организации
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения взяла курс на Евросоюз, что может означать выход страны из ЕАЭС. Однако на ближайшем заседании организации в Казахстане этот вопрос обсуждаться не будет.

Вопроса выхода Армении из ЕАЭС не будет в повестке ближайшего заседания межправсовета организации, рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук.

"У нас повестка дня утверждена, согласована на совете Евразийской комиссии, эти вопросы подниматься здесь не будут"

– Алексей Оверчук 

Отметим, что заседание межправсовета альянса состоится 30-31 января в Алматы. Участники встречи рассмотрят макроэкономические показатели стран союза, также планируется подписание соглашения о фондовых рынках.

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