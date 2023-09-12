Новая денежная купюра появилась в Армении

Центробанк Армении сообщил о выпуске новой банкноты. Она находится в обращении уже несколько дней.

В Армении на этой неделе ввели в обращение новую денежную купюру. Об этом сказано в пресс-релизе Центробанка страны.

Номинал банкноты – 20 тыс драмов.

© Фото: Центробанк Армении

На лицевой стороне купюры появилась подпись нового главы Минфина. Там также теперь указана новая дата выпуска – 2024 год.

На обратной стороне добавлен специальный защитный символ.

При этом отмечается, что купюры номиналом 20 тыс драмов, выпущенные в предыдущие годы, никуда не исчезнут. Они продолжат находиться в обращении.