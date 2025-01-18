Байрамов рассказал о проекте новой артерии Срединного коридора через Карабах

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул важность восстановления территориальной целостности страны на мероприятии в Анкаре. Это создает новые возможности для партнерства, в частности, в рамках Срединного коридора.

Восстановление территориальной целостности Азербайджана создает больше возможностей для партнерства, заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов на мероприятии в столице Турции.

"Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает новые возможности для сотрудничества на более широкой географической территории"

- Джейхун Байрамов

Он передал, что сейчас идет реализация проекта строительства нового пути Срединного коридора через Карабах, который считается крайне перспективным.

Напомним, что сегодня в Анкере проходит встреча глав министерств Азербайджана, Турции и Узбекистана. Основной темой мероприятия выступили перспективы сотрудничества в регионе.