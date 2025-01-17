Россия увеличила поставки газа по трубопроводу в Турцию на 2,6%

Экспорт газа по трубе из России в Турцию вырос за прошлый год. Наиболее интенсивные поставки пришлись на декабрь.

Газовый экспорт по трубопроводу из России в Турцию вырос на 2,6% за прошлый год, сообщается в отчете Евростата.

Всего РФ поставила чуть более 21 млрд кубометров "голубого топлива". Наибольшие по объему поставки пришлись на декабрь. Турция пополнила хранилища на 2,84 млрд кубометров, что стало одним из наивысших показателей за все время.

Всего Турция получила за минувший год из Россия 21,5 млрд кубометров газа с учетом сжиженного.

Отметим, что в 2021 году турецкая сторона получила из РФ более 26 млрд кубометров.