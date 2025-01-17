Вестник Кавказа

Россия увеличила поставки газа по трубопроводу в Турцию на 2,6%

Россия увеличила поставки газа по трубопроводу в Турцию на 2,6%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт газа по трубе из России в Турцию вырос за прошлый год. Наиболее интенсивные поставки пришлись на декабрь.

Газовый экспорт по трубопроводу из России в Турцию вырос на 2,6% за прошлый год, сообщается в отчете Евростата. 

Всего РФ поставила чуть более 21 млрд кубометров "голубого топлива". Наибольшие по объему поставки пришлись на декабрь. Турция пополнила хранилища на 2,84 млрд кубометров, что стало одним из наивысших показателей за все время. 

Всего Турция получила за минувший год из Россия 21,5 млрд кубометров газа с учетом сжиженного. 

Отметим, что в 2021 году турецкая сторона получила из РФ более 26 млрд кубометров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россияне удвоили летнее бронирование в Турции

Россияне удвоили летнее бронирование в Турции

Из Москвы в Анталью весной полетят самолеты &quot;ЮТэйр&quot;

Из Москвы в Анталью весной полетят самолеты "ЮТэйр"

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте в Турции

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте в Турции

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожаром в Турции

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожаром в Турции

Россияне скупают недвижимость в Турции

Россияне скупают недвижимость в Турции

Зачем Мирзоян летал в Вашингтон, а Пезешкиан в Москву?

Зачем Мирзоян летал в Вашингтон, а Пезешкиан в Москву?

Паром между Сочи и Трабзоном запустят в марте

Паром между Сочи и Трабзоном запустят в марте

&quot;Азимут&quot; будет летать из Сочи в Анталью трижды в неделю

"Азимут" будет летать из Сочи в Анталью трижды в неделю

Турция не откажется от системы &quot;все включено&quot; летом 2025 года

Турция не откажется от системы "все включено" летом 2025 года

Отдых в Турции на лето уже подорожал на 15%

Отдых в Турции на лето уже подорожал на 15%

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы