В России фиксируют посреднические усилия Анкары – генконсул РФ

Генконсул РФ в Стамбуле Буравов осветил позицию Москвы относительно посреднических усилий третьих стран для разрешения украинского кризиса. В Москве фиксируют такие намерения, но при этом указывают на важность оценки ситуации "на земле".

Российские власти не оставили без внимания усилия Турции по организации переговоров между РФ и Украиной, сообщил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

"Kак известно, целый ряд стран предлагаeт свои посреднические услуги по содействию и организации переговорного процесса. В их числе фиксируем и соответствующие усилия Анкары"

– Андрей Буравов

По словам дипломата, важной частью переговорного процесса является ситуация "на земле". Он также отметил, что Москва никогда избегала намерений решить проблемы за столом переговоров, что проявилось во встрече в Стамбуле в 2022 году, передает РИА Новости.