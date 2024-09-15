Вестник Кавказа

Росатом готовит поставки для четвертого энергоблока на АЭС Аккую

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До конца текущего года российский "Атоммаш" направит в Турцию оборудование для четвертого энергоблока на АЭС Аккую. Оборудование для трех энергоблоков было поставлено ранее.

В 2025 году завод "Атоммаш" (машиностроительный дивизион Росатома) направит из Ростовской области в Турцию оборудование для АЭС, также будут осуществлены поставки для атомной электростанции в Индии, передает ТАСС.

"В этом году у нас ожидаются зарубежные поставки для энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" и энергоблока №4 АЭС "Аккую"

– пресс-служба завода

В 2023 году предприятие установило рекорд по поставкам оборудования - были отгружены корпуса для пяти реакторов и парогенераторы для ряда строящихся атомных станций. В прошлом году было отгружено оборудование и корпуса реакторов для АЭС в Турции, Индии, Китае.

Напомним, в этом году на турецкой Аккую планируют запустить первый из четырех реакторов.

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