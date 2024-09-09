Вестник Кавказа

В Турции назвали срок запуска первого реактора АЭС "Аккую"

В Турции назвали срок запуска первого реактора АЭС "Аккую"
© Фото: сайт Аккую Нуклеар
В Минэнерго Турции сообщили, что запуск первого реактора первой в стране АЭС запланирован на текущий год. "Аккую" в 2025 году начнет производить энергию.

В Турции АЭС "Аккую" начнет работать в 2025 году, об этом сообщил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар, передает телеканал CNN Türk.

"Мы ставим целью запуск в этом году первого реактора АЭС "Аккую". Мы хотим начать производство электроэнергии в этом году, даже если это будет производство в тестовом режиме"

– министр

Глава Минэнерго подчеркнул, что для Турции запуск первого атомного реактора станет историческим событием.

Он добавил, что при строительстве возникли проблемы с оборудованием, в итоге вместо немецкой компании оборудование было перезаказано в Китае, эта ситуация отсрочила возможность запуска станции.

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