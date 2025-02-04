Важность сотрудничества в газовой сфере с Турцией оценили в России

Российский посол в Анкаре сообщил, что РФ долгие годы остается надежным поставщиком газа в Турцию. Он также назвал сотрудничество в газовой сфере несущей конструкцией в отношениях двух стран.

Взаимодействие в газовой сфере – одна из несущих конструкций отношений России и Турции. Об этом заявил посол РФ в Анкаре.

"Наше сотрудничество в газовой сфере является одной из несущих конструкций двусторонних отношений. Россия в течение многих лет является надежным поставщиком голубого топлива в Турцию, она обеспечивает ее энергетическую безопасность"

– Алексей Ерхов

Он подчеркнул, что в последние годы РФ ежегодно поставляет в Турцию около 19-20 млрд куб метров газа.

Помимо этого, дипломат указал на то, что западные санкции вредят отношениям Москвы и Анкары.

"Их применение объективно ведет к нарушению отложенных хозяйственных связей, к сокращению двусторонней торговли, которое мы уже наблюдаем третий год"

– российский посол