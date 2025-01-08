Вестник Кавказа

Спрос на отдых в Анталье упал на 26% в январе

Самолет над морем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток российских туристов в Анталью в январе падает уже два года. В январе 2025 года он просел на 26%. В декабре и феврале турпоток также низкий.

Российский туристы разлюбили зимнюю Анталью, январский турпоток оказался на четверть ниже, чем в прошлом году, сообщает АТОР.

Всего в январе Анталью посетило почти 226,1 тыс иностранных туристов, и больше всего россиян - 39,9 тыс человек. При этом в январе прошлого года российских туристов было почти на 14 тыс больше, турпоток упал на 26%.

Россияне снизили интерес к зимней Анталье в целом. В декабре турпоток также был ниже прошлогоднего - на 22%, прошлой зимой снижение было отмечено на протяжении всех трех зимних месяцев.

Сейчас туристы чаще выбирают зимой отдых в странах Азии, также популярны Египет и ОАЭ. Цены на отдых в Турции растут, даже в зимний период.

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