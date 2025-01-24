В Израиле запретили деятельность БАПОР

С 30 января в Израиле прекращает работу БАПОР – организация, занимающаяся помощью мирным палестинцам. Тель-Авив подозревает агентство в сотрудничестве с террористами.

В Израиле 30 января вступают в силу законы, которые запрещают деятельность БАПОР.

Согласно новым законам, БАПОР не сможет сотрудничать с Тель-Авивом по вопросу доставки гуманитарных грузов в Газу. Также деятельность агентства будет свернута в Восточном Иерусалиме, который Израиль признает своей территорией.

Руководитель БАПОР Филипп Лаззарини отметил, что новые законы неблагоприятно отразятся на положении палестинских беженцев.

Отметим, что решение Израиля запретить работу организации было подвергнуто критике со стороны постоянного представителя России в ООН Василия Небензи.