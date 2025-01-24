Вестник Кавказа

В Израиле запретили деятельность БАПОР

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 30 января в Израиле прекращает работу БАПОР – организация, занимающаяся помощью мирным палестинцам. Тель-Авив подозревает агентство в сотрудничестве с террористами.

В Израиле 30 января вступают в силу законы, которые запрещают деятельность БАПОР. 

Согласно новым законам, БАПОР не сможет сотрудничать с Тель-Авивом по вопросу доставки гуманитарных грузов в Газу. Также деятельность агентства будет свернута в Восточном Иерусалиме, который Израиль признает своей территорией. 

Руководитель БАПОР Филипп Лаззарини отметил, что новые законы неблагоприятно отразятся на положении палестинских беженцев. 

Отметим, что решение Израиля запретить работу организации было подвергнуто критике со стороны постоянного представителя России в ООН Василия Небензи.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
825 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что находится ниже уровня моря: 8 самых низких мест суши

Что находится ниже уровня моря: 8 самых низких мест суши

Нетаньяху встретится с Трампом в США

Нетаньяху встретится с Трампом в США

Посол Израиля рассказала о возвращении россиян в РФ

Посол Израиля рассказала о возвращении россиян в РФ

Россия потребовала от Израиля отменить запрет на работу БАПОР

Россия потребовала от Израиля отменить запрет на работу БАПОР

Самолеты из России в Эйлат могут начать летать весной

Самолеты из России в Эйлат могут начать летать весной

Нет Палестины - нет проблемы: Трамп предложил окончательное решение палестинского вопроса

Нет Палестины - нет проблемы: Трамп предложил окончательное решение палестинского вопроса

Израиль разрешил палестинцам вернуться на север сектора Газа

Израиль разрешил палестинцам вернуться на север сектора Газа

ХАМАС готовится к освобождению новых заложников

ХАМАС готовится к освобождению новых заложников

Палестинские радикалы заверили Тель-Авив, что Арбель Йехуд жива

Палестинские радикалы заверили Тель-Авив, что Арбель Йехуд жива

Исраэль Кац предложил Питу Хегсету заняться стратегическими целями в Иране

Исраэль Кац предложил Питу Хегсету заняться стратегическими целями в Иране

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы