Строительство защищающих берег от мазута сооружений стартовало в Анапе

Для предотвращения повторных выбросов нефтепродуктов на пляжи Анапы вдоль береговой линии началось возведение укрепительных валов. Сейчас их длина составляет 7,5 км.

В Анапе соорудили укрепляющие берег валы, чтобы избежать повторных выбросов мазута. На данный момент длина линии составляет 7,5 км, рассказали в оперштабе Краснодарского края.

В нем также подготовили карту, на которой выделили линию укреплений и рассказали, как именно ведутся работы.

"Экскаваторы сначала делают ров около 1 м глубиной, рядом насыпают вал высотой около 2 м. Перед рвом укладывают полипропиленовую сеть шириной около 3 м. Она будет задерживать фракции мазута, которые выбросит море"

- оперштаб Краснодарского края

Несколько бригад занимаются соединением двух участков вала. Строительство подобных сооружений начинается и на других территориях региона, добавили в оперштабе.