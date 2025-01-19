Нападающий сборной Грузии по футболу может перебраться в Италию

ФК "Рома" проявляет интерес к грузинскому форварду Георгию (Жоржу) Микаутадзе. На последнем Евро он вошел в число лучших бомбардиров турнира

Итальянская "Рома" может подписать контракт с нападающим сборной Грузии Георгием (Жоржем) Микаутадзе. Об этом пишет известный журналист Джанлука Ди Марцио.

По его словам, римляне уже связались с окружением 24-летнего форварда, чтобы выяснить, насколько реален этот переход. Французский клуб хочет за игрока 30 млн евро.

Напомним, Микаутадзе стал игроком "Лиона" после успешного для себя Евро-2024, на котором он стал одним из лучших бомбардиров турнира. Его контракт с французским клубом действует до июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за команду 19 матчей в чемпионате Франции, отметившись в них четырьмя голами и одной результативной передачей.