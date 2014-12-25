Вестник Кавказа

Дагестанец из "Манчестер Юнайтед" забил невероятный гол в Англии

Дагестанец из "Манчестер Юнайтед" забил невероятный гол в Англии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юный талант из Дагестана Амир Ибрагимов вновь отличился в футбольном матче за "Манчестер Юнайтед". Гол вышел эффектным по исполнению и помог команде победить с крупным счетом.

Амир Ибрагимов забил гол за "Манчестер Юнайтед". Мяч форварда помог одолеть соперников из "Ноттингем Форест" в матче юношеских команд, сообщают спортивные СМИ. 

Футболисты "Манчестер Юнайтед" устроили настоящий погром соперникам, забив 6 голов, но настоящей жемчужиной встречи стал эффектный гол Амира Ибрагимова. Игрок неуловимым движением пробросил мяч между ног защитника, резко сместился и из-за пределов штрафной ударил внешней стороной стопы в дальний верхний угол ворот. 

Отметим, что Амир выступает в Англиии с 11 лет, сейчас он представляет юношескую команду "Манчестер Юнайтед". Летом дагестанец подписал свой первый профессиональный контракт.

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