Дагестанец из "Манчестер Юнайтед" забил невероятный гол в Англии

Юный талант из Дагестана Амир Ибрагимов вновь отличился в футбольном матче за "Манчестер Юнайтед". Гол вышел эффектным по исполнению и помог команде победить с крупным счетом.

Амир Ибрагимов забил гол за "Манчестер Юнайтед". Мяч форварда помог одолеть соперников из "Ноттингем Форест" в матче юношеских команд, сообщают спортивные СМИ.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" устроили настоящий погром соперникам, забив 6 голов, но настоящей жемчужиной встречи стал эффектный гол Амира Ибрагимова. Игрок неуловимым движением пробросил мяч между ног защитника, резко сместился и из-за пределов штрафной ударил внешней стороной стопы в дальний верхний угол ворот.

Отметим, что Амир выступает в Англиии с 11 лет, сейчас он представляет юношескую команду "Манчестер Юнайтед". Летом дагестанец подписал свой первый профессиональный контракт.