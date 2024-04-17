Денис Мацуев предстанет перед армянскими зрителями

Пианист Денис Мацуев даст сольный концерт в Ереване. Он состоится в ноябре в рамках ежегодного фестиваля «Ереванские перспективы».
Известный пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев предстанет со своей сольной программой в Ереване 9 ноября, пишет пресс-служба организаторов концерта.
Мацуев выступит в рамках ежегодного фестиваля «Ереванские перспективы» и исполнит произведения Бетховена, Прокофьева, Баха и других величайших композиторов.
Кто такой Денис Мацуев?
Денис Мацуев известный пианист-виртуоз, заслуженный и народный артист России, участник и победитель многих музыкальных конкурсов и фестивалей.
За свою карьеру пианист успел поработать с такими деятелями искусств, как: Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Майя Плисецкая.