Вестник Кавказа

Денис Мацуев предстанет перед армянскими зрителями

Денис Мацуев предстанет перед армянскими зрителями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пианист Денис Мацуев даст сольный концерт в Ереване. Он состоится в ноябре в рамках ежегодного фестиваля «Ереванские перспективы».

Известный пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев предстанет со своей сольной программой в Ереване 9 ноября, пишет пресс-служба организаторов концерта.

Мацуев выступит в рамках ежегодного фестиваля «Ереванские перспективы» и исполнит произведения Бетховена, Прокофьева, Баха и других величайших композиторов.

Кто такой Денис Мацуев?

Денис Мацуев известный пианист-виртуоз, заслуженный и народный артист России, участник и победитель многих музыкальных конкурсов и фестивалей.

За свою карьеру пианист успел поработать с такими деятелями искусств, как: Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Майя Плисецкая.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
655 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Представители Минобороны Армении и делегация НАТО встретились в Ереване

Представители Минобороны Армении и делегация НАТО встретились в Ереване

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

&quot;Ноа&quot; стартовал с победы в основном этапе Лиги конференций

"Ноа" стартовал с победы в основном этапе Лиги конференций

Баграт Галстанян призвал народ к воскресной протестной акции

Баграт Галстанян призвал народ к воскресной протестной акции

Лидера протестов Галстаняна пустят в телеэфир Армении

Лидера протестов Галстаняна пустят в телеэфир Армении

Акция протеста в Ереване: демонстранты пошли на телевидение

Акция протеста в Ереване: демонстранты пошли на телевидение

ЮКЖД завершили перевозки из Еревана в Батуми в этом году

ЮКЖД завершили перевозки из Еревана в Батуми в этом году

Как на Генассамблее ООН обсуждали армяно-азербайджанское урегулирование

Как на Генассамблее ООН обсуждали армяно-азербайджанское урегулирование

Где в Армении спрятаться от цивилизации?

Где в Армении спрятаться от цивилизации?

Массовая авария произошла в Армении – ранены дети

Массовая авария произошла в Армении – ранены дети

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы